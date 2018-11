"Vi borde aldrig ha satts i särskola"

Det var i början av oktober som pensionerade läraren Olle Andersson i Kramfors berättade i P4 Västernorrland att det fram till 2010 inte alls var ovanligt att barn sattes i särskola trots att de inte hade en utvecklingsstörning.

– Det var barn som var mobbade, skoltrötta eller kom från trassliga hem. Skolan tyckte deras problem var svåra att lösa och därför satte man dem i särskola, berättade han.

En av dem var Markus Heijdenberg, som idag är 28 år. Han berättade om hur han skrevs in i särskolan som tolvåring.

– Det var besvärligt hemma och jag hade noll koncentration i skolan för att jag var så orolig över hur det var hemma. Men jag skulle ha klarat mig bra i den vanliga skolan om jag fått lite extra hjälp med matten.

Efter att Markus trädde fram så är det många fler som har hört av sig. En del gör det anonymt medan andra för första gången öppet törs berätta om sin skolgång.

Här är några av de som har kontaktat P4:s reporter Ulla Öhman.

"Jag hörde ditt reportage om felplacerade barn i särskolan och fick en sån klump i magen. När jag var 11 år placerades jag i särskolan i Kramfors. Jag fick då diagnosen lindrig utvecklingsstörning. Jag har aldrig i mitt liv identifierat mig med den diagnosen. Idag har jag fast jobb, men jag har aldrig vågat berätta om min bakgrund i särskolan. Nu berättar jag både för min egen skull och för de som inte vågar."



"Hörde nu på radion och jag känner igen mig till 100 procent. Jag har gått i särskolan sedan jag var 10-11 år fast jag inte har någon diagnos. Lärarna där undrade varför jag gick i särskolan. Hur kan man bli så felbehandlad bara för att skolan inte tar sig tid att ge stöd? Idag är jag 27 år och driver eget företag sedan sex år tillbaka."



"Tack för att du tar upp om barn som tvingas gå i särskola fast de egentligen inte ska behöva. Det handlar mest om ren slöhet och brist på kunskap från Kramfors kommun som inte satt in erforderliga resurser. En lärare i årskurs fem tjatade om att Erik skulle gå i särskolan, men jag och min man hjälpte honom med läxor och han klarade grundskolan med godkänt i alla ämnen. Men på gymnasiet havererade nästan allt och han blev så gott som tvingad att göra ett IQ-test under mycket pressade former. Om du INTE klarar provet så kan du få komma till särskolan och då kan du få en körkortsutbildning, sa de till Erik. Om han klarade IQ-testet så sa de att all hjälp från samhällets sida skulle vara utesluten."



"Jag är en av dem som felplacerades. Det tog lång tid för mig innan jag förstod det, men nu vet jag."



"Hej! Jag lyssnade på radion om att man blivit felplacerad. Jag kände igen mig så mycket så jag blev arg. Blev flyttad i 8:an. Jag passade inte in och tappade alla mina kompisar. Detta har hängt med hela min skoltid och jobb, karriär. Jag vill vara anonym."



"När Lukas gick i tvåan fick vi ett ultimatum. Antingen låter vi honom börja särskolan eller så får han ingen som helst hjälp i den vanliga skolan. En psykolog som aldrig hade träffat Lukas sa att han var gravt utvecklingsstörd.

När Lukas gick i femman så kom skolinspektionens kritik om att utredningarna var så dåliga. Då blev det plötsligt bråttom. Nu ville de göra en ny utredning av Lukas – och så skrev de ut honom ur särskolan.

Jag vill bara säga att den pensionerade läraren från Kramfors har alldeles rätt. Man har satt barn i särskolan fast de aldrig borde ha gått där. "



"Jag har jobbat tidigare på särskolan och jag har undrat varför vissa elever var inskrivna. Skadan är skedd och svår att reparera."



"Tyvärr tror jag att det som Olle Andersson i Kramfors säger är hundra procent sant och jag har funderat på att anmäla Sundsvalls kommun för ett fall. Jag vill vara anonym."



"Jag vill vara anonym, men vill bekräfta att Olle Anderssons iakttagelser även har skett på andra skolor än i Kramfors. Min son hade redan från skolstart svårt att hänga med på lektionerna och det var ständigt möten om han skolgång. Jag som mamma hade tidigt sett att hans svårigheter berodde på dålig läsförståelse. Det fanns ingen resurs på skolan att tillgå. När han skulle börja 5:e klass kopplades skolpsykologen in och hennes förslag var att sätta honom i särskola. Jag vägrade anta det förslaget för jag visste att det var ingen utvecklingsstörning. Jag såg istället till att han fick byta skola och fick därmed en lärare som insåg hans problem och hjälpte honom under ett år vilket var tillräckligt för att han sen klarade sin skolgång ganska hyggligt. Jag är så glad att han slapp särskolan."



"Jag tror att jag skulle ha klarat mig bra i den vanliga skolan om jag fått lite mer stöd och någon hade lyssnat och förstått hur jobbigt jag hade det hemma. Särskolan har förstört mitt liv. Jag kommer aldrig att kunna tjäna egna pengar."



"I 30 år har de pyrt i mitt bröst. Lärarna bestämde att min dotter skulle gå i särskoleklass. Jag stred för mitt barn, men ingen brydde sig. Jag hörde ju henne på läxor och min uppfattning är att hon inte var sämre än en del andra. Hon hade epilepsi och blev mobbad för det. Hennes liv blev förstört när hon sattes i särskolan. Det hade varit bra om hon hade fått gå kvar med lite stödhjälp men det satsades ingenting på det. Min uppfattning är att de inte visste hur de skulle hantera sjukdomen och då var det lättaste att skicka iväg henne. Jag är så glad att denna lärare berättar sanningen och han har helt rätt."



"Lärare och rektor tyckte min dotter skulle gå i särskolan, men jag sa nej för hon hade inte något begåvningshandikapp ansåg jag. Och jag hade rätt. Hon diagnosticerades sedan med Turners syndrom som är en kromosomavvikelse som inte medför utvecklingsstörning.

Med rätt medicinering blev allt bra och hon fungerade fint i den vanliga skolan. Hon har senare även läst på högskola. Jag är så glad att jag stod på mig.

– Man ska inte se särskolan som en avlastningsplats för besvärliga elever utan man måste ta reda på varför barnet agerar som det gör."

