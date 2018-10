Veckans bild: Bästa vänner

"Kom igen, kompis – Come on, Buddy." Katten Steffeboy håller svansen om hunden och bästa kompisen Nallemajsan under en skogspromenad.

– De hänger ganska mycket med varandra. De kompar både inne och ute, vilket är lite sedelärande tycker jag.

– Det är en hoppfull bild. Vi människor borde också försöka mötas lite på mitten, och det här med "Kom igen då kompis!", säger Marita Franzén.

– Att fotografera är lite mindfulness. Jag kan drunkna i olika motiv. Det här var just en ögonblicksbild. Det är en form av medicin att vara ute och fotografera, säger Marita Franzén.

Varje måndag utser vi veckans bild från vår publik. Den bild som vinner blir omslagsbild hos P4 Västernorrland i sociala medier och publiceras på vår sajt.

Fotografen som vinner får också berätta i radion om fototillfället och bilden.

#p4västernorrlandbild

Vill du vara med och tävla? Lägg upp din bild på Instagram, Facebook eller Twitter och märk den med #p4västernorrlandbild – eller mejla p4vasternorrland@sverigesradio.se.

Har du publicerat bilden tidigare? Tagga inte bara bilden utan publicera den igen den veckan du vill tävla, annars hamnar den fel i flödet.

Vi kontaktar dig som vinner under måndag förmiddag veckan efter vi fått bilden. Lämna mobilnummer (när så är möjligt) för att vi snabbt och enkelt ska kunna nå veckans vinnare!

Genom att du skickar din bild till oss eller använder hashtaggen #p4västernorrlandbild intygar du att du äger upphovsrätten till bilden och ger oss rätt att använda den i vår verksamhet.