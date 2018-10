Begravningsmusik - det här vill vi ska spelas på vår begravning

Och vi har fått många svar, det verkar som att många människor redan valt sin begravningsmusik. Här är några exempel:

Bo Sörheim: Going home av Dvorac, Who wants to live forever med Queen, Joy to the world med Three dog night, Always look at the bright side of life

Staffan i Sundsvall: Gabriellas sång

Gunsan Nilsson: Eva Cassidy och Freddy Mercury sjunger "Fields of Gold" och "The Show must go on". Endast närmast anhöriga tar farväl och avslutningsvis urnsättning bakom kapellet på Trysunda.

Karin Lundkvist Brusa högre lilla å med Janne Schaffer, den vill jag "höra" på min begravning. Jag är född och uppvuxen och tillbringat mycket tid vid Ultråån och kvarndammen i Stigsjö. Det var underbart att med fönstret på glänt gå och lägga sig en vårkväll när dammluckorna var öppna och forsen och ån brusade.

Tony Nykvist: Fight four your right med Beastie Boys.

Jösses vad det skulle rocka

Rose-Mari Nylander: Stairs to heaven med Ledd Zeppelin

I am coming home Mama med Ozzy Osborn(Black Sabbath) även Time is Changes.

Alla ska ha valfri klädsel man ska komma ihåg det roliga, det ska inte vara en sorgens begravning.

Ann-Christin Tjernström: Show must go on.... Queen.

Linda Hellsen: Låten med Aqua: I'm a Barbi girl :)

Men även låten When the Children cry. Inte svart och tråkigt utan mycket färger.

Kennet Wikström: Jag vill ha Just i dag är jag stark. Med Kenta på min begravning

Marita Franzen: Ekvilibrium via kombinationen ’Härlig är jorden’ och ’My Way’.

Anders Danielsson: Svärvisan med Magnus och Brasse

Lena Jonsson: "Håll mitt hjärta" Kremering. Gravplats finns hos min make. Glad minnesstund med go fika och glada minnen o skratt

Ingegerd Svedin: Strö granris på min bädd med Cornelis Vreeswijk.Plats.Själevads kyrka på den södra sidan.Inte bredvid någon.Blommor i blå nyanser.Inga tal.

Marie Klintebäck: Nära och kära kan samlas och minnas och gärna får de spela Elvis Presley