Modo vann efter sent avgörande hemma mot Vita Hästen

Seriens två formsvagaste lag möttes under söndagskvällen i Örnsköldsvik.

På ena sidan Modo, som bara vunnit en match de senaste 9 matcherna, och den andra Vita Hästen som i sin tur bara vunnit en enda borta matchen under årets säsong i Hockeyallsvenskan.



Det var Modo som hade det mesta av spelet och vann även skottstatistiken klart med hela 41-19. Norrköpingslaget hade dock Marcus Hellgren i målet som stod för en fenomenal insats och räddade gång på gång fler bra lägen för Modo.

Kanske inte helt logiskt tog så gästerna ledningen genom Kevin Elgestål drygt 7 minuter in i den tredje perioden vilket skapade ytterligare press på ett Modo som desperat jagade sin första seger sedan den 24:e Oktober. Kvitteringen kom dock med 6 minuter kvar av matchen när Henrik Björklund tog till vara på en målvaktsretur.

Hela arenan satt och väntade in ett förlängningsavgörande när så Joakim Hagelin slängde in en puck framför mål i matchens slutskede. I kalabaliken framför mål hade Kalle Jellvert placerat sig perfekt och kunde peta in pucken med blott 11 sekunder kvar.

--Det tog sin lilla tid innan vi satte den där sista pucken men otroligt skönt, sa en nöjd Jellvert efter matchen.