Adrian föreläser om sina rosa högklackade skor

2014 sedan tog då 16-årige Adrian Wahsltröm från Sundsvall det stora klivet ut ur garderoben och vågade gå genom staden i sina rosa högklackade skor. Idag föreläser han om rätten att vara sig själv, bland annat under Regnbågsveckan i Örnsköldsvik, under rubriken "Med rätten att gå i rosa högklackade skor".



Adrian Wahlström säger att han alltid vetat vem han är och vad han står för, men att han under högstadiet hamnade i en svacka och iklädde sig en roll som han inte inte alltid var bekväm med.



– Med hjälp av de rosa högklackade skorna så hittade jag tillbaka till den jag är. Jag kom ut som homosexuell och jag lovade mig själv att med hjälp av de rosa högklackade skorna skulle jag aldrig glömma bort vem Adrian är.



Adrian Wahlström vill väcka en tanke hos åhörarna om att vara sig själv, bland annat genom att berätta hur han upplevt hur svårt det kan vara i en liten stad.



– Jag måste tyvärr säga att det är tufft, säger Adrian Wahlström och berättar att han i mindre städer kan känna att han får stå till svars och att det är folk som tittar snett, medan han i större städer som Stockholm känner sig fri att klä sig och vara som han vill på ett helt annat sätt.



Men attityderna hos omgivningen har förbättrats under de fyra åren som gått sedan Adrian Wahlström kom ut som homosexuell. Exempelvis väcker de rosa skorna inte längre samma frågor och samma ståhej när Adrian går ut i Sundsvall med dem på fötterna.



– Nu är det väldigt få som frågar och det är en mycket mer positiv attityd, säger Adrian Wahlström.