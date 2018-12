Ännu en bortaförlust för Timrå

Matchjen slutade 2-1 efter två snabba Växjö-mål i sista perioden. Återigen var det bara nära för Timrå.

– Ja det svider oerhört mycket, det är en hedersam förlust igen. Vi gör en helt okej match och skapar tillräckligt med målchanser för att ta poäng även ikväll. Men effektiviteten är inte där idag heller, säger Timråtränaren Fredrik Andersson.

I och med förlusten petas Timrå ner under strecket i tabellen och ligger just nu näst sist, med Mora under sig, och Örebro snäppet över.