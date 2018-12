Snart styrs alla kommuner i Västernorrland av män

Från den första januari är det manligt i toppen i Västernorrland.

Politiker som Elvy Söderström, Ewa Lindstrand, Åsa Sjödén, Anita Bdioui, Ewa Söderberg och Elisabet Lassen har redan försvunnit eller försvinner från ordförandestolen.

Från och med nyårsdagen blir det Stefan Dalin (S, Timrå), Johan Andersson (C, Sollefteå), Per Nylén (S, Örnsköldsvik), Andreas Sjölander (S, Härnösand), Sten-Ove Danielsson (S, Ånge), Peder Björk (S, Sundsvall), Jan Sahlén (S, Kramfors) och Glenn Nordlund (S, Region Västernorrland) som redan är eller om två veckor blir högsta hönset i sin kommun eller i Region Västernorrland. Sju män som kommunstyrelsens ordförande plus en man som regionsstyrelsens ordförande – om inget oförutsett inträffar i fyra år framåt.



Om man dessutom tittar in i en fullmäktigesal precis efter ett val är det bara två kommuner, Sollefteå och Kramfors, som någonsin haft kvinnlig majoritet. Fem kommuner och även landstinget, som idag heter Region Västernorrland, har aldrig någonsin haft fler kvinnor än män i den demokratiskt valda samlingen.



Ewa Lindstrand (S) och i 16 år Timrås första kvinnliga ordförande i kommunstyrelsen är inte förvånad över läget.

– Nej, absolut inte. Det är en ganska tydlig bild. Det här är en uppgift för de politiska partierna att få fram fler kvinnor till uppdragen. Och att få männen att tona ner sig.

– Vi politiker ska ju representera medborgarna – och det brukar ju vara hälften män, hälften kvinnor, fortsätter hon.

Idag fortsätter vi diskutera kvinnor och män i politiken. Strax efter klockan 8 hör du pionjärerna Elvy Söderström (Örnsköldsvik) och Ewa Back (Sundsvall). Strax efter klockan 12 hör du Åsa Sjödén som till årsskiftet tvingas bort från ordförandeposten i kommunstyrelsen i Sollefteå. Och cirka 15.40 i eftermiddag är statsvetaren Sofi Blombäck, Mittuniversitetet, med och det blir en diskussion kring bilden av Västernorrland som manlig bastion – och vad backlashen beror på.