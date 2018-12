Succé för Mattsson i världscupen i Kina

Den svenska snowboardåkaren Niklas Mattsson verkar trivas i den blivande OS-backen.

Han slutade tvåa i finalen med 80,21 poäng och tog sin första pallplats i världscupen sedan 2014.

– Det känns fantastiskt att vara tillbaka på pallen, säger Mattsson som gillar den blivande OS-backen.

– Det är en fantastisk bana. Just att de har en flackare del uppe på railsen så att det inte går så fort, man får rätt fart in. Sedan barkar det iväg in mot hoppen och det är bra lutning, de kan verkligen bygga stora hopp vilket är perfekt.

Japanen Takeru Otsuka vann med 87,10 poäng.