Vad hoppas du att du ska glädjas över på din dödsbädd?

I början av det här året lät Fonus via Kantar-Sifo fråga 1000 svenskar vad de hoppas kunna glädjas över på sin dödsbädd.

Så här ser toppen på listan ut:

1. Att jag har en god relation med min familj 69 %

2. Att jag äskat 55 %

3. Att jag blivit älskad 55 %

4. Att jag har en god relation till mina vänner 39 %

5. Att jag skrattat mycket 37 %

6. Att jag gjorde goda gärningar 36 %

7. Att jag uppfyllde mina drömmar 31%

Fotnot: Det gick att välja flera svar på frågan.

