Klass 2-varning för stormbyar över bottenhavet

SMHI rapporterat om vindbyar på lokalt 27 meter per sekund på Bottenhavet. Tidigt onsdag morgon kommer vindarna att fortsätta vara starka mellan 20-23 meter per sekund och mitt på dagen cika 15 meter per sekund för att senare på onsdagkväll avta.

I hela Västernorrland län råder det även en klass 1 varning för mycket hårda nordliga eller nordvästliga vindbyar.

Enligt SMHI kommer vinden avta långsamt under onsdagen.