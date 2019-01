Branddrabbade i Bredsand får vänta på inflyttning

Det finns under onsdagseftermiddagen ingen plan på när de evakuerade hyresgästerna kan flytta in igen. Fastighetsbolaget Balder som äger det flerfamiljshus i Bredsand där det började brinna i en lägenhet under nyårsnatten, erbjuder tillfälligt boende till alla hyresgäster.

– Vi har kontakt med alla hyresgäster i huset och några bor hos vänner och släktingar och några bor i det tillfälliga boende vi hjälper till med, säger Sandra Nilsson, kommunikatör på fastighetsbolaget Balder.

Fastighetsbolaget gör en utredning av huset just nu. Störst skada är i den lägenhet där branden startade men i trapphuset finns rökskador och även på fasaden.

– Vi jobbar på att åtgärda skadorna så snart som möjligt, säger Sandra Nilsson.