Nybygge invigt på Skönsmons skola

– Det har varit helt fantastiskt. Det är ett historiskt ögonblick egentligen, det är inte många elever som under sin livstid får komma in i nya skollokaler, säger Per Frost, rektor på Skönsmons skola.

De nya lokalerna rymmer 300 elever och innehåller bland annat 12 nya klassrum och en helt ljudisolerad musiksal.

– Det känns som att det blir roligt att jobba här, det blir en bra arbetsmiljö. Sedan är det glada färger och det bidrar också, säger Tuva Boija som går i årskurs sex på skolan.

Första spadtaget till bygget togs våren 2017 och helt färdig väntas skolan bli under våren 2020.