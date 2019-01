Succé för Elias Pettersson i comebacken

Efter drygt två veckor var Vancouvers Elias Pettersson tillbaka på isen efter sin skada. Han visade inga tecken på att ha tappat formen i vinstmatchen som slutade 3–2.



Drygt tio minuter in i mötet med Detroit blev succésvensken på nytt målskytt för sitt Vancouver när han gjorde matchens första mål. Pettersson höll sig framme vid mål och styrde in Brock Boesers skott, vilket innebar hans 23:e mål för säsongen.

"Det känns jättebra att vara tillbaka. Jag spelar hellre än att titta på. Min familj är i stan just nu, så det känns skönt att spela för oss och ta hem segern", säger Pettersson efter matchen, enligt Vancouvers Twitterkonto.

Under andra perioden gick det trögt för Vancouver, vars målvakt Jacob Markström släppte in två mål samtidigt som laget inte lyckades få in några puckar i motståndarkassen.

I tredje perioden noterades Pettersson för en assist när Bo Horvats kvitterade. Den 20-årige svensken är nu uppe i 44 poäng på 39 NHL-matcher.

"Det är toppen att ha 'Petey' tillbaka, han gjorde ett viktigt mål och fick några poäng. Att äntligen ha ett fullt lag friskt känns jättebra", säger Horvat enligt Vancouvers Twitter.

Antoine Roussel fastställde slutresultatet till 3–2-målet när knappt sju minuter var kvar av ordinarie speltid.