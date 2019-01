Flera olyckor på E4 genom Västernorrland

Flera olyckor inträffade under tisdagsmorgonen på E4 och det fortsatte in på tisdagsförmiddagen. Vid Fröland mellan Sundsvall och Härnösand körde en personbil in i mitträcket. En långtradare tvingades väja undan och hamnade i diket. Enligt inre befäl vid Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, har ingen person skadats allvarligt.

Trafiken förbi olycksplatsen kunde släppas på igen vid 11-tiden på tisdagen.

Risk för lokal snöhalka och snörök i hela Västernorrland. Vid kusten risk för snödrev.

11.27 E4 Sundsvall – Timrå: Stillastående lastbil

11.01 E4 Sundsvall – Härnösand: Vägen öppnas igen i höjd med Fröland efter trafikolycka.

10.43 E4 Timrå – Härnösand: Lastbil fast i Torsbodabacken norrut.

10.40 E4 Sundsvall: Skönsmon – Stockvik: Lastbil med problem.

08.40 E4 Härnösand – Timrå: Personbil och lastbil kolliderat.

08.09 E4 Timrå – Härnösand: Personbil och lastbil kolliderat i Torsbodabacken.