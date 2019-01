Backtalangen gjorde sitt första hockeyallsvenska mål i Modos segermatch

De båda lagen kom till match med uddamålsförluster i bagaget, gästande BIK Karlskrona med hela sju spelare på frånvarolistan. Till kvällens match var två av dem tillbaka i spel, men laget var märkbart påverkade av omkastningarna.

Första perioden var en jämn historia där det enda målet gjordes av Joakim Hagelin, som fick öppet mål i Power play efter en fin passning från lagets poängkung Patrik Karlkvist. En förbättring rent statistiskt från laget som inför matchen hade seriens sämsta procent i att göra mål i den spelformen.

Den andra perioden inleds och BIK Karlskrona kvitterar knappt fyra minuter in genom Gustav Thorell, som gästspelat i just Modo för ett par säsonger sedan. Modo vaknar till ordentligt efter det och tar tillbaka ledningen redan sjutton sekunder senare genom unge Mattias Norlinder. Den var backtalangens första seniormål, studsandes in via ansiktet på en BIK Karlskronaspelare.

– Riktigt kul att se den glida in, säger Mattias Nordlinder om sitt första seniormål.

Knappt två minuters spel senare får Henrik Björklund en straff tilldömd sig och exekuterar den kliniskt till tre mål mot ett. Efter detta tar hemmalaget över allt mer av matchen och inför den avslutande perioden talar skottstatistiken sitt tydliga språk: 34-13.

Gästerna kämpar sig till en reducering tre minuter in i perioden, men dryga minuten senare gör Daniel Sylwander sitt sjätte mål för säsongen och i matchens slutskede fastställer Oscar Hedman slutresultatet till 5-2 i öppen bur.

I och med vinsten klättrar Modo upp till en delad femteplats i tabellen.