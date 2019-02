Blixthalka i Sundsvall alla bussar ställs in

Din tur meddelade på lördagskvällen på sin hemsida att all busstrafik är inställd i Sundsvallsområdet pga halka.

Det underkylda regnet innebär blixthalka i Sundsvallsområdet och kollektivtrafiken ställas in under lördag kvällen.

– Trafiken var tvungen att ställas in under lördagskvällen säger Erik Hedlund, trafikchef på Din tur. Vi måste måna om säkerheten och den som redan är på stan och behöver åka hem får ta kontakt med nära och kära eller kanske få tag i en taxi.

Det innebär att all stadstrafik i Sundsvall och Matfors ställs in liksom linje 120, mellan Njurunda - Sundsvall och Timrå. Troligen kommer även trafiken i Söråker – Timrå att ställas in.

Just nu saknas prognos för när trafiken kan komma igång igen men troligen inte under det här trafikdygnet.