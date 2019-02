Tusentals hushåll strömlösa efter stormen

En storm med vindar över 25 meter per sekund drog in över in Västernorrland under söndagskvällen och orsakade stora strömavbrott i främst norra delarna av länet.

Totalt hade 2500 av Eons elkunder strömavbrott vid sjutiden på måndagsmorgonen, främst på platser i Örnsköldsvik och Sollefteå kommuner.

Även nästan 300 av Vattenfalls elkunder i norra delarna av Örnsköldsvik saknade ström samma tid.

Någon prognos om när felen kan vara avhjälpta fanns inte på måndagsmorgonen.