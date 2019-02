Jonathan Dahlén byter klubb

Jonathan Dahlén byter NHL-klubb från Vancouver till San José. Dahlén som så sent som förra säsongen var med och tog upp Timrå till SHL har under säsongen spelat i Vancouvers farmarlag och har inte fått chans att spela tillsammans med sin radarpartner från Timrå Elias Petterson.



Nu hamnar han alltså istället i San Josés organisation och blir då lagkompis med svenske stjärnbacken Erik Karlsson. Det är även samma samma klubb som pappa Ulf Dahlén spelade i under 90-talet.