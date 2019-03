Musikmakarna prisat av regeringen

Ulla Sjöström är fortfarande kvar på Utrikesdepartementet i Stockholm där prisutdelningen skedde på onsdagen och hon är bubblande glad.

– Galet spännande, jättekul och så hedrande – och roligt att träffa Ludwig Göransson som ju nyss fått både en Oscar och tre Grammisar.

– Att regeringen ser och uppskattar det vi gör innebär att fler ser att det går att göra bra saker i norra halvan av Sverige också.

I en ganska snar framtid planerar Musikmakarna och Ludwig Göransson att samarbeta på något sätt.

I regeringens motiveringstext står det så här:

Regeringens pris för utomordentliga insatser för svensk musikexport 2018 tilldelades kompositören och producenten Ludwig Göransson. Regeringens hederspris 2018 för mångåriga insatser för svensk musikexport tilldelades i år Thomas Johansson, Live Nation. Hedersomnämnande för insatser av särskild betydelse för svensk musiks internationalisering gick till Musikmakarna och Ulla Sjöström.



Hedersomnämnande för insatser av särskild betydelse för svensk musiks internationalisering gick till Musikmakarna med motiveringen:

De senaste åren har svensk och internationell musikbransch vallfärdat till Örnsköldsvik. Under parollen "It all starts with a great song", har en utbildning på orten närt morgondagens låtskrivarstjärnor under 20 år och skapat sig ett välförtjänt rykte som plantskola för unika talanger. Här har hitmakare som LÉON, Agrin Rahmani, Joy & Linnea Deb, SKOTT, SHY Martin & SHY Nodi med många fler fått de verktyg de behövde i sin låda för en lysande musikskaparkarriär.

Ett oförtröttligt arbete lett av eldsjälar som brinner för musik, och rektorn Ulla Sjöström som aldrig kompromissat med sin vision, har gett Sverige inte bara sin första låtskrivarutbildning, utan också stora internationella musikframgångar. Skolan har inte bara lyft en hel yrkeskategori till oanade höjder utan även gjort en stor insats för jämställdheten i svensk musikbransch.