SMHI varnar för stora snömängder under fredagen

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för snöfall. Redan under torsdagen snöar det men under natten till fredag väntas det öka till ymnigt snöfall och under fredagsdygnet väntas 15-25 cm i Västernorrland, lokalt i Ångermanland upp till 30 cm.

Klass 1-varning är den lindrigaste varningsnivån som SMHI använder, det innebär att snöfallet kan ha påverkan på väglaget och orsaka halka. Vid kraftigare snöfall än 20 mm inom 12 timmar kan varningen uppgraderas till en högre nivå.