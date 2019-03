Din tur varnar för problem i busstrafiken i Västernorrland

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för snöfall. Redan under torsdagen snöar det men under natten till fredag väntas det öka till ymnigt snöfall och under fredagsdygnet väntas 15-25 cm i Västernorrland, lokalt i Ångermanland upp till 30 cm.

– Det kan innebära att där vi levererar busstrafik så kan vi få stora trafikstörningar beroende på hur väderleken utvecklas, säger Hans Fälldin presskontakt på Din tur.

Han uppmanar resenärer att hålla koll på trafikläget.

– Vi lägger ut information på vår hemsida för varje trafikområde och så kommer vi lämna information till media, säger Hans Fälldin.