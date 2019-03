Wiktoria till Härnösands stadsfest

Hon sjöng låten "Not With Me" i finalen i lördags och kom på en sjätte plats.

Festivalchefen Dino Vulic hoppas att Wiktoria ska tilltala den yngre publiken på festivalen, enligt ett pressmeddelande.

Några av de andra artisterna som spelar på samma festival är Ulf Lundell, Miriam Bryant ochTimbuktu.