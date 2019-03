En skadad efter krock på E4 vid Överdal

En person blev fastklämd i olyckan, men räddningspersonal fick vid 16.30-tiden ut personen som fördes med ambulans till sjukhus.

All trafik stoppades på E4 i båda riktningar förbi olycksplatsen under räddningsarbetet. Under tiden leder polis om trafiken på alternativa vägar.

Trafiken räknas släppas på igen på E4 vid 17-tiden.