Is-dramat i Indalsälven slutade lyckligt

En fin fikastund vid älvkanten byttes mot kamp för livet där oanad styrka fick Linda att dra upp maken Olle ur vattnet trots vattenfylld skoteroverall och tunga kängor.

När hon själv också föll i, när Olle sprungit efter hjälp, kämpade hon tillsammans med springer spanieln Vanessa mot att dras in under iskanten och kunde till slut nå fastare is, hiva upp hunden och själv sparka sig upp. Grannarna Robin och Bosse Nylander kom även de till undsättning med båt, liksom räddningstjänsten.

Hör i ljudklippet Linda Anderssons dramatiska berättelse hur alla tre lyckades rädda sig ur Indalsälven.