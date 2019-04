Missing people söker efter försvunnen 40- åring i Härnösand

Det var under natten mot onsdag som en man i 40-årsåldern försvann från sin bostad i Stenhammar i Härnösand. Polisen sökte under torsdagen efter mannen med patruller, helikopter och hundförare. Polisen avslutade det aktiva sökandet under fredagen.

Under fredagen har Missing people haft samtal med anhöriga och polisen samt undersökt terrängen i området.

På lördag kommer Missing people göra ett internsök i området.

– Det är för de som är utbildad inom Missing People. De som vi har som speciella resurser, typ drönare och hundförare, säger Daniel Viklund, operativ chef för Missing people Västernorrland.

Vad blir nästa steg?

– Förhoppningsvis att vi tar in allmänheten, säger Daniel Viklund.