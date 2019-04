Polisen behöver hjälp i jakten på inbrottstjuvarna

Tjuvarna har tagit sig in i villorna på liknande sätt, via altandörr eller fönster på baksidan av husen. Det finns en koppling mellan inbrotten, enligt Liv Fahlén, kommunikatör vid polisen.

– Vid ett 20-tal av fallen ser vi att det finns en koppling, man har gått in via altandörrar på baksidan husen, eller via fönster. Vid alla inbrotten har smycken och kontanter stulits, säger hon.

Om man ser något skumt på villagatan, vad gör man då?

– Vi vill ha alla tips och iakttagelser, inget är för litet. Man får väldig gärna ta registreringsnummer om man ser en bil som rör sig i området som inte hör dit. Ser man ett pågående inbrott ringer man 112, annars tipssamtal på 114 14.

Hur kan man skydda sig mot inbrott?

– Grannsamverkan är något vi vill framhålla. Man meddelar när man reser bort, ber någon ta hand om posten, kanske parkerar bilen på gården, säger Liv Fahlén.