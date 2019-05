Man i Sundsvall åtalas för grova sexbrott mot barn

Enligt åtalet har mannen under våren och sommaren 2016 ha utsatt ett barn som då var under 15 för flera våldtäkter eller sexuella övergrepp, och även ha skrivit chattmeddelanden med sexuellt innehåll till barnet via en app.

Barnet ska också ha förmåtts skicka bilder och mannen åtalas även för barnpornografibrott för minst 57 bilder. Mannen har förnekat brott i förhör men har medgett delar av händelseförloppet, enligt åtalet.

En man som är läkare sitter också häktad misstänkt för sexuella brott mot samma målsägande, men männen har inget samband så de brottsmisstankarna kommer att väckas i ett separat åtal senare i veckan, enligt åklagaren.