Malin och hennes 68 tassar samlar pengar till Springhjälpen

Hemma på gården i Vigge finns just nu 17 hundar vilket blir 68 tassar.

– Jag har 68 springglada tassar här hemma och skänker 10 kronor per tass till Radiohjälpens insamling under Springhjälpen, jag tycker att alla som har hund kan ta en promenad och lägga en slant per tass i min bössa.

Springhjälpen är ett samarrangemang mellan Radiohjälpen, SVT och Sveriges Radio P4 som äger rum den 30 maj. Syftet är att bidra till folkhälsa samtidigt som man samlar in pengar för att lindra den akuta hungern i världen.

P4 Västernorrland är en av tolv lokala P4-kanaler som deltar och vi kommer under dagen uppmärksamma olika lokala initiativ i insamlingen. Vem som helst kan starta en digital bössa och arrangera något på temat rörelse för att få människor att bidra på ett eller annat sätt.

Här listar vi insamlingar i Västernorrland som kommit till redaktionens kännedom: