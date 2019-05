Tvingas ställa in canceroperationer för att det fattas operationssjuksköterskor

Kirurgen på Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå har under våren haft en period när man tillfälligt fått stänga ner mycket av verksamheten för att man inte haft sjuksköterskor så att man klarar verksamheten.

Man har fått ställa in planerade operationer och skickat iväg en del canceroperationer till andra sjukhus.

– Det har till och med ställts in en del canceroperationer som i vanliga fall är det som allra sist ställs in. Så illa har det varit, säger Anna-Lena Sunesson som är chef på Regionalt Cancercentrum norr i Umeå.

Men för Västernorrlands del har problemen i Umeå inte märkts av hos onkologin. Lars Bäckman, chef för onkologin i Västernorrland, säger att han inte känner till att operationer ställts in.