Här är sommarens vägarbeten

{"mapId":"openStreetmap","coordinates":[63.09972952967008,17.468261718750004],"zoomLevel":7,"markers":[{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.390767213524875,17.187080383300785],"title":"E14 Nacksta industriområde till Töva","text":"Underhållsarbete och trädfällning i båda riktningar intill vägen. Trafiken dirigeras med trafiksignal samt tungt skydd. Arbetet utförs dag och kväll (09:00-15:00 samt 18:00-23:00). Kortare stopp kan förekomma.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 70 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2021-12-31"},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.38938492136493,17.275893688201908],"title":"E14 Oscarsgatan - Nacksta","text":"I riktning mot Östersund. Kabelarbete i mark. Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2020-01-30."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.67099112907146,17.840080261230472],"title":"E4 Norrstig - Nässland","text":"I båda riktningar. Beläggnings- och fräsningsarbeten. Arbetsfordon på eller intill vägbanan. Kortare stopp kan förekomma. Arbetet kommer att pågå måndagar, tisdagar och onsdagar mellan 17:00-00:00.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 60 km/t

Påverkan: STOR

Pågår fram till 2019-07-30"},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.67950134646571,17.84660339355469],"title":"E4 Älandsbro jvstn - Älandsbro N","text":"Båda riktningar. Sidoarbeten efter tidigare beläggningsarbete.

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2019-06-28"},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.024139806854436,18.298759460449222],"title":"E4 Ullånger - Docksta marina","text":"I båda riktningar. Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana. Södergående trafik leds om via norrgående körfält.

Hastighet: 30-70 km/t.

Påverkan: STOR.

Pågår fram till 2019-09-30."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.96888029786372,18.498916625976566],"title":"Väg 352 Fredrika - länsgränsen Västernorrland","text":"I båda riktningar. Förstärkning- och beläggningsarbete mellan Fredrika och länsgränsen till Västernorrland.

Tillfälliga begräsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50-70 km/t.

Påverkan: STOR.

Pågår fram till 2019-09-30."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.6756581312339,16.999626159667972],"title":"Väg 983 Edsforsen - Bergsjödammen","text":"I båda riktningar. Broarbete på bro över Kläppsjöbäcken. Begränsad framkomlighet. Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Påverkan: STOR.

Pågår fram till 2019-06-15."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.642372600289775,17.405776977539066],"title":"Väg 983 Edsforsen - Bergsjödammen","text":"I båda riktningar. Kabelarbete i mark.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-12-20."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.629184696973816,19.091491699218754],"title":"Väg 1085","text":"Kabelarbete i mark. Kabelförläggning båda sidor väg.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-12-20."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.66941531003059,19.067459106445316],"title":"Väg 1094","text":"Ledningsarbete. Kabelförläggning på bägge sidor av vägen.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-12-20."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.51687825489822,18.797607421875004],"title":"Väg 1080 Svedje - Gideå kyrka","text":"I riktning mot Gideå k:a. Kabelarbete i mark.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-09-01."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.41473182121273,18.25859069824219],"title":"Väg 348 Flärke - Lillsjön","text":"I riktning mot Hälla. Kabelarbete i mark.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-06-28."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.28969877764446,18.41068267822266],"title":"Väg 335 Sidensjö kyrka - Berg","text":"I riktning mot Norrtjärn. Drift/underhållsarbeten Sidensjö - Haffsta längs Långsamtgående arbetsfordon kan förekomma på vägen.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 70 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-09-30."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.16396612077512,18.537111282348636],"title":"Väg 884 Norum - Hummelvik","text":"I båda riktningar. Kabelarbete i mark. Förläggning av kabel längs väg.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 30 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2020-03-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.15664195527328,18.509902954101566],"title":"Väg 885 Näske - Näske brygga","text":"I båda riktningar. Kabelarbete i mark. Kabelarbete längs med väg.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 30 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2020-03-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.18062267373978,18.50054740905762],"title":"Väg 885 Bjästa - Näske","text":"I båda riktningar. belarbete i mark. Kabelförläggning längs med väg.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 30 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2020-03-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.9502272814474,18.358154296875004],"title":"Väg 848 Järesta - Norrfällsviken","text":"I båda riktningar. Beläggningsarbete. Trafiken regleras med vakt och lots.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 30 km/t.

Påverkan: STOR.

Pågår fram till 2019-10-01."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.8507201767363,18.096628189086918],"title":"Väg 828 Torrom - Bölesta","text":"I båda riktningar. Diverse underhållsarbete. Arbetet kommer ske dagtid på vardagar.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Påverkan: STOR.

Pågår fram till 2019-06-10."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.64860073163104,17.896385192871097],"title":"E4 Godstjärn (tpl 240) - Lövvik","text":"I riktning mot Örnsköldsvik. Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 70 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-06-10."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.57832395032168,17.17523574829102],"title":"Väg 678 Kårsta - Myckelsjö","text":"I båda riktningar. Förläggning av ny ledning.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 50 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2019-11-29."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.59033806121015,16.795349121093754],"title":"Väg 320 Sulå - Sjöändan","text":"I båda riktningar. Byggtrafik på sträckan i samband med anslutande vägarbete.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-06-30."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.8795709282363,17.85312652587891],"title":"Väg 90 Lunde - Myre N","text":"I båda riktningar. Broarbete på bro mellan Strömnäs och Lunde. Tillfällig förbifart upprättas under arbetet.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 30 km/t.

Påverkan: STOR.

Pågår fram till 2019-07-26.

"},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.72390386195381,17.044944763183597],"title":"Väg 681 Lagfors - Liden N","text":"I riktning mot Liden. Kabelarbete i mark. Långsamtgående arbetsfordon på eller intill vägbanan kan förekomma.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2020-06-30."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.448944584241595,17.570056915283207],"title":"Väg 684 Söråker - Holmö brygga","text":"I båda riktningar. Fräsnings- och beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots kombinerat med signal eller vakt.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: STOR.

Pågår fram till 2019-10-01."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.39511256563094,17.324388027191166],"title":"Väg 562 Sundsvall C - trafikplats Skönsberg (226)","text":"I riktning mot Sundsvall. Ombyggnation av väg 562. Arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 30-50 km/t

Påverkan: STOR

Pågår fram till 2019-11-30."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.32143491051308,17.395391464233402],"title":"Väg 567","text":"Kabelarbete i mark.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 50 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2019-07-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.31944138040105,17.394618988037113],"title":"Väg 567 Haraberget - N Nyhamn","text":"I riktning mot N Nyhamn. Stolpbyten, arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 50 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2019-07-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.27678806048579,17.377796173095707],"title":"Väg 562 Kyrkmon - Kvissleby","text":"I båda riktningar. Byte av kantbalk på bro över Ljungan samt breddning av intilliggande järnväg.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 30 km/t

Påverkan: STOR

Pågår fram till 2019-12-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.2664847460203,17.378654479980472],"title":"Väg 559 Kyrkmon - Ovansjö","text":"I båda riktningar. Byggnation av järnvägsbro. Bron är åter öppen för fordonstrafik. Kringarbete runt bron fortsätter.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-12-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.206031634713966,17.262954711914066],"title":"Väg 664 Baggböle - Skärsätt","text":"I båda riktningar. Schaktning och förläggning av fiber.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 50 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2019-12-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.21251455034307,17.250766754150394],"title":"Väg 547 Torrsjö - Västanå","text":"I båda riktningar. Schaktning och förläggning av fiberkabel.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 50 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2019-12-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.22779591589388,17.347068786621097],"title":"Väg 554 Backen - Svala","text":"I båda riktningar. Kabelarbete i mark.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 50 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2019-12-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.191299838992634,17.204246520996097],"title":"Väg 546 Västanå N - Sörböle","text":"I båda riktningar. Schaktning och förläggning av fiber.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-12-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.209073175853604,17.142105102539066],"title":"Väg 544 Länsgränsen/Ortsjön - Lucksta","text":"I båda riktningar. Kabelarbete i höjd med Norrböle.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 50 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2019-12-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.79650442817684,17.937583923339847],"title":"Högakustenbron","text":"Målning av hängkablar. Halva bron avstängd, omkörningsförbud.

Pågår sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.4323453662001,17.39891052246094],"title":"Alnöbron","text":"Beläggningsarbete och gjuta igen serviceluckor. Nattarbete. Sänkt hastighet dag- och nattetid. Trafikljus med lots.

Pågår sommaren 2019."}]}