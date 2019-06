Karta: Sommarens vägarbeten i Västernorrland

{"mapId":"openStreetmap","coordinates":[63.03503931552978,17.731933593750004],"zoomLevel":8,"markers":[{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.39816487320941,17.211112976074222],"title":"E14 Nacksta industriområde till Töva","text":"Underhållsarbete och trädfällning i båda riktningar intill vägen. Trafiken dirigeras med trafiksignal samt tungt skydd. Arbetet utförs dag och kväll (09:00-15:00 samt 18:00-23:00). Kortare stopp kan förekomma.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 70 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2021-12-31"},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.38938492136493,17.275893688201908],"title":"E14 Oscarsgatan - Nacksta","text":"I riktning mot Östersund. Kabelarbete i mark. Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2020-01-30."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.67099112907146,17.840080261230472],"title":"E4 Norrstig - Nässland","text":"I båda riktningar. Beläggnings- och fräsningsarbeten. Arbetsfordon på eller intill vägbanan. Kortare stopp kan förekomma. Arbetet kommer att pågå måndagar, tisdagar och onsdagar mellan 17:00-00:00.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 60 km/t

Påverkan: STOR

Pågår fram till 2019-07-30"},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.67950134646571,17.84660339355469],"title":"E4 Älandsbro jvstn - Älandsbro N","text":"Båda riktningar. Sidoarbeten efter tidigare beläggningsarbete.

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2019-06-28"},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.01043178556245,18.291206359863285],"title":"E4 Ullånger - Docksta marina","text":"I båda riktningar. Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana. Södergående trafik leds om via norrgående körfält.

Hastighet: 30-70 km/t.

Påverkan: STOR.

Pågår fram till 2019-09-30."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.96888029786372,18.498916625976566],"title":"Väg 352 Fredrika - länsgränsen Västernorrland","text":"I båda riktningar. Förstärkning- och beläggningsarbete mellan Fredrika och länsgränsen till Västernorrland.

Tillfälliga begräsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50-70 km/t.

Påverkan: STOR.

Pågår fram till 2019-09-30."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.6756581312339,16.999626159667972],"title":"Väg 983 Edsforsen - Bergsjödammen","text":"I båda riktningar. Broarbete på bro över Kläppsjöbäcken. Begränsad framkomlighet. Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Påverkan: STOR.

Pågår fram till 2019-06-15."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.642372600289775,17.405776977539066],"title":"Väg 983 Edsforsen - Bergsjödammen","text":"I båda riktningar. Kabelarbete i mark.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-12-20."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.629184696973816,19.091491699218754],"title":"Väg 1085","text":"Kabelarbete i mark. Kabelförläggning båda sidor väg.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-12-20."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.66941531003059,19.067459106445316],"title":"Väg 1094","text":"Ledningsarbete. Kabelförläggning på bägge sidor av vägen.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-12-20."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.51687825489822,18.797607421875004],"title":"Väg 1080 Svedje - Gideå kyrka","text":"I riktning mot Gideå k:a. Kabelarbete i mark.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-09-01."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.41473182121273,18.25859069824219],"title":"Väg 348 Flärke - Lillsjön","text":"I riktning mot Hälla. Kabelarbete i mark.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-06-28."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.28969877764446,18.41068267822266],"title":"Väg 335 Sidensjö kyrka - Berg","text":"I riktning mot Norrtjärn. Drift/underhållsarbeten Sidensjö - Haffsta längs Långsamtgående arbetsfordon kan förekomma på vägen.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 70 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-09-30."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.16396612077512,18.537111282348636],"title":"Väg 884 Norum - Hummelvik","text":"I båda riktningar. Kabelarbete i mark. Förläggning av kabel längs väg.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 30 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2020-03-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.15664195527328,18.509902954101566],"title":"Väg 885 Näske - Näske brygga","text":"I båda riktningar. Kabelarbete i mark. Kabelarbete längs med väg.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 30 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2020-03-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.18062267373978,18.50054740905762],"title":"Väg 885 Bjästa - Näske","text":"I båda riktningar. belarbete i mark. Kabelförläggning längs med väg.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 30 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2020-03-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.9502272814474,18.358154296875004],"title":"Väg 848 Järesta - Norrfällsviken","text":"I båda riktningar. Beläggningsarbete. Trafiken regleras med vakt och lots.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 30 km/t.

Påverkan: STOR.

Pågår fram till 2019-10-01."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.23115344024988,17.534179687500004],"title":"Väg 828 Torrom - Bölesta","text":"I båda riktningar. Diverse underhållsarbete. Arbetet kommer ske dagtid på vardagar.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Påverkan: STOR.

Pågår fram till 2019-06-10."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.64860073163104,17.896385192871097],"title":"E4 Godstjärn (tpl 240) - Lövvik","text":"I riktning mot Örnsköldsvik. Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 70 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-06-10."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.57832395032168,17.17523574829102],"title":"Väg 678 Kårsta - Myckelsjö","text":"I båda riktningar. Förläggning av ny ledning.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 50 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2019-11-29."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.59033806121015,16.795349121093754],"title":"Väg 320 Sulå - Sjöändan","text":"I båda riktningar. Byggtrafik på sträckan i samband med anslutande vägarbete.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-06-30."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.8795709282363,17.85312652587891],"title":"Väg 90 Lunde - Myre N","text":"I båda riktningar. Broarbete på bro mellan Strömnäs och Lunde. Tillfällig förbifart upprättas under arbetet.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 30 km/t.

Påverkan: STOR.

Pågår fram till 2019-07-26.

"},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.72390386195381,17.044944763183597],"title":"Väg 681 Lagfors - Liden N","text":"I riktning mot Liden. Kabelarbete i mark. Långsamtgående arbetsfordon på eller intill vägbanan kan förekomma.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2020-06-30."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.448944584241595,17.570056915283207],"title":"Väg 684 Söråker - Holmö brygga","text":"I båda riktningar. Fräsnings- och beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots kombinerat med signal eller vakt.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: STOR.

Pågår fram till 2019-10-01."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.39511256563094,17.324388027191166],"title":"Väg 562 Sundsvall C - trafikplats Skönsberg (226)","text":"I riktning mot Sundsvall. Ombyggnation av väg 562. Arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 30-50 km/t

Påverkan: STOR

Pågår fram till 2019-11-30."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.32143491051308,17.395391464233402],"title":"Väg 567","text":"Kabelarbete i mark.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 50 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2019-07-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.31944138040105,17.394618988037113],"title":"Väg 567 Haraberget - N Nyhamn","text":"I riktning mot N Nyhamn. Stolpbyten, arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 50 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2019-07-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.27678806048579,17.377796173095707],"title":"Väg 562 Kyrkmon - Kvissleby","text":"I båda riktningar. Byte av kantbalk på bro över Ljungan samt breddning av intilliggande järnväg.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 30 km/t

Påverkan: STOR

Pågår fram till 2019-12-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.2664847460203,17.378654479980472],"title":"Väg 559 Kyrkmon - Ovansjö","text":"I båda riktningar. Byggnation av järnvägsbro. Bron är åter öppen för fordonstrafik. Kringarbete runt bron fortsätter.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-12-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.206031634713966,17.262954711914066],"title":"Väg 664 Baggböle - Skärsätt","text":"I båda riktningar. Schaktning och förläggning av fiber.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 50 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2019-12-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.21251455034307,17.250766754150394],"title":"Väg 547 Torrsjö - Västanå","text":"I båda riktningar. Schaktning och förläggning av fiberkabel.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 50 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2019-12-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.22779591589388,17.347068786621097],"title":"Väg 554 Backen - Svala","text":"I båda riktningar. Kabelarbete i mark.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 50 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2019-12-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.191299838992634,17.204246520996097],"title":"Väg 546 Västanå N - Sörböle","text":"I båda riktningar. Schaktning och förläggning av fiber.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-12-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.209073175853604,17.142105102539066],"title":"Väg 544 Länsgränsen/Ortsjön - Lucksta","text":"I båda riktningar. Kabelarbete i höjd med Norrböle.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 50 km/t

Påverkan: Liten

Pågår fram till 2019-12-31."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.79862318706126,17.939643859863285],"title":"Högakustenbron","text":"Målning av hängkablar. Halva bron avstängd, omkörningsförbud.

Pågår sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.4323453662001,17.39891052246094],"title":"Alnöbron","text":"Beläggningsarbete och gjuta igen serviceluckor. Nattarbete. Sänkt hastighet dag- och nattetid. Trafikljus med lots.

Pågår sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.394068545411606,17.31333732604981],"title":"562 (gamla E4) Selångersån - tpl Skönsberg","text":"Flytt av Skepparplatsens korsning. Ledningsarbeten. Kraftigt begränsad framkomlighet.

Påverkan: STOR

Fyrvägskorsning blir trevägskorsning. Heffners allé stängs från korsningen. Tillfällig cirkulationsplats och fyra körfält blir två (ett i varje riktning). Pågår under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.38216414326994,17.349579334259037],"title":"E14 Rondellen Björneborgsgatan","text":"Vägarbete under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.38313895041926,17.351875305175785],"title":"Oljehamnen - Väg 562","text":"Bredda körfält. Delvis och tidvis omledning. Pågår under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.388092072431434,17.314496040344242],"title":"Väg 562 (gamla E4) Sundsvalls resecentrum - Selångersån","text":"Bygge av gång- och cykelport under vägen. Trafiken hänvisas till ett körfält. Pågår under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.96131047875202,18.133964538574222],"title":"E4 Överdal - Ullånger","text":"Fläckvis beläggning. Omledning. Avstängt körfält. Trafiken leds med lots. Pågår under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.142879922459684,18.41239929199219],"title":"E4 Docksta - Örnsköldsvik","text":"Fläckvis beläggning. Trafiken leds med lots. Avstängt körfält."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.883952822134134,18.234558105468754],"title":"E4 Bro över Majorsviken","text":"Byte av bullerskydd. En körriktning avstängd. Alltid framkomligt, men med sänkt hastighet. Pågår under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.03176989074736,18.318672180175785],"title":"E4 Ullånger - Docksta","text":"Beläggning, vägmålning, mittvajerräcke. Trafiken leds med lots. Pågår under sommaren 2019. "},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.37907041268819,17.15274810791016],"title":"E14 Timmervägen - Blåberget","text":"Sprängningsarbeten. Stopp i 5-10 minuter, 1-2 gånger dagligen. Pågår under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.53607796359806,15.94322204589844],"title":"E14 Matfors - Bräcke","text":"Förstärknings- och beläggningsarbeten. Lots och trafikljus. Pågår under sommaren 2019 och 2020. "},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.520477682970714,17.387752532958988],"title":"Väg 331 Bergeforsenbron","text":"Byte av övergångskonstruktioner. Ett körfält avstängt. Trafiken regleras med trafikljus."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.93293066840719,17.773389816284183],"title":"Väg 90 Bro över Kramforsån","text":"Renovering av kantbalkar. Indraget körutrymme och sänkt hastighet. Pågår under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.1726442174999,17.25814819335938],"title":"Väg 87 Sollefteå","text":"Byte av rörbro. Förbiledning på sidan om bron. Sänkt hastighet. Pågår under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.40194254310811,17.23465204238892],"title":"Väg 86 I höjd med Tegelvägen","text":"Omledning förbi brobygge. Sänkt hastighet. Pågår under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.29863100317027,17.397322654724125],"title":"Väg 566 Juniskärsvägen-Apelvägen-Nylandsvägen","text":"Stabilitets- och förstärkningsåtgärder. Stängt för trafik. Omledning via Junivägen. Skolbussen kan passera. Påverkan för kollektivtrafiken. Pågår under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.311410655644565,18.70860099792481],"title":"Väg 352 Gullänget - Bjästa","text":"Ytbehandling. Fortsättning på förra sommarens arbete. Ett körfält stängt. Nedsatt hastighet och lots. Pågår under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.25356607688499,18.37875366210938],"title":"Väg 908 Bjästa - Nybyn","text":"Risk för stenskott!

Beläggning (ytbehandling). Ett körfält stängt. Nedsatt hastighet och lots. Pågår under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.28491456681815,18.566551208496097],"title":"E4 - väg 348 Korsningen i Överhörnäs","text":"Korsningsåtgärder för förbättrad framkomlighet. Begränsad framkomlighet under arbetet. Sänkt hastighet. Pågår under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.80719792745637,17.540359497070316],"title":"Väg 348 Lunne - Tjäl","text":"I båda riktningar. Kabelarbete i mark. Tryckning och kabelförläggning.

Tillfällig begränsning: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-12-20."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.00100378385335,17.601299285888675],"title":"Väg 774","text":"Kabelarbete i mark.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Hastighet: 50 km/t.

Påverkan: Liten.

Pågår fram till 2019-12-30."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.24383030886195,18.97175788879395],"title":"Väg 1062 Killingsnäs - Skeppsmalen","text":"Ytbehandling. Sänkt hastighet. Risk för stenskott. Pågår under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.27885599965705,18.918113708496097],"title":"Väg 1062 Killingsnäs - Gideå","text":"Ytbehandling. Sänkt hastighet. Risk för stenskott. Pågår under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.29895628561394,18.323135375976566],"title":"Väg 335 Sidensjö - Haffsta","text":"Ytbehandling. Sänkt hastighet. Risk för stenskott. Pågår under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.95182757988364,18.275499343872074],"title":"Väg 851 Främmerveda - Bergsåker (Ullånger)","text":"Ytbehandling. Sänkt hastighet. Risk för stenskott. Pågår under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.97067328731387,18.409996032714847],"title":"Väg 848 Nordingrå - Norrfällsviken","text":"Fläckvis förstärkning maj - juni och fläckvis beläggning med start i augusti. Arbetet är en förberedelse inför nästa år då vägarna får ny slitagetålig vägbana (ytbehandling). Påverkan: Måttlig. "},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.90194302457037,18.35420608520508],"title":"Väg 840 Björnås - Bäckland","text":"Fläckvis förstärkning maj - juni och fläckvis beläggning med start i augusti. Arbetet är en förberedelse inför nästa år då vägarna får ny slitagetålig vägbana (ytbehandling). Påverkan: Måttlig. "},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.880979465495486,18.40767860412598],"title":"Väg 839 Bäckland - Bönhamn","text":"Fläckvis förstärkning maj - juni och fläckvis beläggning med start i augusti. Arbetet är en förberedelse inför nästa år då vägarna får ny slitagetålig vägbana (ytbehandling). Påverkan: Måttlig. "},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.879610055184195,18.39248657226563],"title":"Väg 836 Häggvik - Barsta","text":"Fläckvis förstärkning maj - juni och fläckvis beläggning med start i augusti. Arbetet är en förberedelse inför nästa år då vägarna får ny slitagetålig vägbana (ytbehandling). Påverkan: Måttlig. "},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.92154368569425,18.299703598022464],"title":"Väg 834 Häggvik - Nordingrå","text":"Fläckvis förstärkning maj - juni och fläckvis beläggning med start i augusti. Arbetet är en förberedelse inför nästa år då vägarna får ny slitagetålig vägbana (ytbehandling). Påverkan: Måttlig. "},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.927696721914415,18.115596771240238],"title":"Väg 833 Gallsätter - Alderskog","text":"Fläckvis förstärkning maj - juni och fläckvis beläggning med start i augusti. Arbetet är en förberedelse inför nästa år då vägarna får ny slitagetålig vägbana (ytbehandling). Påverkan: Måttlig. "},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.97937020991432,18.25962066650391],"title":"Väg 825 Klockestrand - Främmerveda","text":"Fläckvis förstärkning maj-juni och fläckvis beläggning med start i augusti. Arbetet är en förberedelse inför nästa år då vägarna får ny slitagetålig vägbana (ytbehandling). Påverkan: Måttlig. "},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.864013834034715,18.168554306030277],"title":"Väg 822 Ramsta-Nora kyrka","text":"Fläckvis förstärkning maj-juni och fläckvis beläggning med start i augusti. Arbetet är en förberedelse inför nästa år då vägarna får ny slitagetålig vägbana (ytbehandling). Påverkan: Måttlig. "},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.82560440444206,17.92728424072266],"title":"Väg 817 Klockestrand - Nyadal","text":"Fläckvis förstärkning maj-juni och fläckvis beläggning med start i augusti. Arbetet är en förberedelse inför nästa år då vägarna får ny slitagetålig vägbana (ytbehandling). Påverkan: Måttlig. "},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.976757505143354,17.801628112792972],"title":"Väg 333 Del genom Nyland","text":"Fläckvis förstärkning och beläggning.

Påverkan: Måttlig.

Pågår under sommaren 2019."},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[62.81831250324594,17.969341278076175],"title":"E4 Bro över Majorsviken","text":"Byte av bullerskydd. Södergående körriktning avstängd. Alltid framkomligt, men sänkt hastighet. Nattarbete. Pågår under sommaren 2019. "},{"iconId":"symbol_x","coordinates":[63.44145392934265,18.569641113281254],"title":"Väg 352 Gullänget-Björna","text":"Risk för stenskott!

Beläggning (ytbehandling). Ett körfält stängt. Nedsatt hastighet och lots. Pågår under sommaren 2019."}]}