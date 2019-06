Satsning på vården i de nordliga regionerna

Pengarna kommer gå till ett projekt som handlar om att åstadkomma en bättre och närmare sjukvård i regionerna. Det ska bland annat göras genom insatser för att stärka vårdcentralerna och förbättra arbetsmiljön för de anställda.

– Det känns väldigt angeläget att de får jobba vidare med så angelägna områden, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Det ska också skapas modellområden där man testar arbetssätt för den här omställningen till en god och nära vård.

– Det är klart att man ofta vill försöka utveckla och hitta modeller som man kan applicera på andra delar av den egna vården, säger Lena Hallengren.

Summan ska under 2019 fördelas mellan de fyra regionerna som ingår i Norra sjukvårdsregionen. De kommer sedan få fyra miljoner kronor per år under två år framöver till det här projektet. De regioner som ingår är Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtland Härjedalen.