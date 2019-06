Råttproblem i villaområde i Härnösand

Paret Bergström har bott i deras hus i över tjugo år och säger att de aldrig tidigare sett råttor i villaområdet. Därför blev det något av en chock för dem när en av deras katter kom tillbaka hem med en stor brunråtta.

– Det är riktigt äckligt. Ser man en råtta så har du säkert hundratals runt omkring dig, under jorden, under huset och de kanske till och med kommer in i huset, säger Gudrun Bergström.

Det är vanligt att råttor förekommer i samband med fågelmatning, vilket Håkan och Gudrun säger att en granne gör dagligen. De misstänker att matningen av duvor gör att råttorna kommer fram.



– Vi har en granne som matar duvor flera gånger per dag och slänger solrosfrön på backen. Råttorna går ju också på backen, så det kan man ju räkna ut, säger Håkan Bergström

De har tidigare anmält fågelmatningen till kommunen för att få hjälp, men har fått avslag då det inte ansetts vara en sanitär olägenhet.

– En annan granne har gjort en ny anmälan nu när vi fått brunråttor också. Nu får vi hoppas att det blir någon skillnad, säger Håkan Bergström.