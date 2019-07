Härnösands marknad måste stängas krävde kungen

1585 skapas staden Härnösand.

Men staden är äldre än så. Redan 1374 nämns Härnösand i skrift när ärkebiskop Birger Gregerssons besöker "Hernösund i hernö församling". Det är alltså ett etablerat samhälle med hamn och kyrka redan på 1300 talet.

Och marknaden här, Hernösands marknad i korsmässotid, är den största i trakten och den är så viktig att den håller på att konkurrera ut Stockholm som marknadsplats och därför förbjuder kungen Hernösands marknad flera gånger under 1400-talet, berättar historikern Lars Högberg.

Gustav Vasa vill ha en stad i Ångermanland där all handel ska bedrivas så att kronan ska kunna dra in skatter på allt som säljs och köps. All handel på landsbygden ska vara förbjuden.

Men de hårdnackade ångermanlänningarna trilskas. Gustav Vasa lyckas inte få till en stad och inte Erik den fjortonde heller. Men till slut lyckas Johan den tredje. Han hotar med att annars låta deportera dom trilskande handelsmännen till utlandet.

Så staden Härnösand blir till 1585 och de första borgarna är handelsmän från Ådalen och Nolaskogs (det vill säga från området norr om Skuleskogen).

