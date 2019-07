Kålmalen invaderar grönsaksodlingar

Kålmalen är en liten ljusbrun insekt som flyger med ryckiga rörelser och som lägger sina ägg på undersidan av kålblad - blomkål, rucola, grönkål, salladskål, rädisa och många andra kålsorter. Efter några dagar kläcks larverna, som är mycket hungriga, som raskt tuggar i sig kålbladen.

Magnus Jakobsson, grönsaksodlare i Kovland utanför Sundsvall säger att problemen i år är större än vanligt.

– Från dagen vi planterar kålen så lägger vi på ett finmaskigt nät. Själva malen kommer inte in men enligt vissa rön så kan den ändå "bomba" in sina ägg, säger Magnus Jakobsson som menar att det är svårt att skydda kålen mot de mängder kålmal som just nu finns.