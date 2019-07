Ny förlust för GIF Sundsvall mot Falkenbergs FF

Sliutsiffrona blev 2-0 i Falkenbergs favör.

Erik Björkander, Gif Sundsvall var ordentligt besviken efter matchen.

– Jättetungt att förlora. Vi släpper in lite för enkla mål och så åker vi på en straff mot oss so är lite olycklig, men just nu är jag bara förbannad.

Robin Östlind och John Chibuike gjorde Falkenbergs mål, det sista målet gjordes på straff. Båda målen gjordes i första halvlek.

Texten uppdateras.