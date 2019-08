Länsstyrelsen vill minska björnstammen i länet

Det är svårt att sätta en exakt siffra på hur många björnar som finns i Västernorrland, men en björnräkning från 2015 visar att det finns cirka 350 stycken i länet.

– Vi har en målsättning att minska stammen från den senaste björnräkningen med fler avskjutningar och vi tror att vi är på väg ner mot 300, säger Lars Wiklund vilthandläggare på länssyrelsen.

Risken med för många björnar är att björnarna kan ta sig in till tätbebyggda området, något som hände i Sörberge under sommaren. Den björnen sågs under flera dagar bland villor och radhus. Men sen försvann den.

– Jag tror den letade sig där ifrån. Björnforskare uttalade sig om det här och det var under brunsttider, då kan det vara farligt för unga björnar att befinna sig i skogen. Då kan dom bli ihjälslagna av stora hannar, säger han.

Är det farligt att möta en björn?

– I normala fall så är det inte det. Björnar har sådana starka sinnen, dom hör bra och känner vittring från flera hundra meters håll. Oftast har björnen koll på oss utan att vi vet vad björnen är. Blir den inte provocerad så händer det ingenting, säger han.