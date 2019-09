Frågor och svar om insamlingen till Världens Barn 2019

Vem står bakom Världens Barn?

Världens Barn är en av Radiohjälpens största kampanjer och ett samarbete med 14 bistånds¬organisationer, SVT och Sveriges Radio P4. Världens Barn är inte bara en insamling, utan ett brett informations- och solidaritetsprojekt och en folkrörelse som engagerar stora delar av det ideella Sverige.

Hur fördelas pengarna?

Svenska organisationer med ett 90-konto och som uppfyller Radiohjälpens krav på kompetens, professionalitet och finansiell kontroll kan ansöka om att bli partnerorganisation. Enbart Radiohjälpens partnerorganisationer kan söka projektmedel. Det är sedan Radiohjälpen som granskar ansökningar från partnerorganisationerna och Radiohjälpens styrelse som beslutar vilka projekt som beviljas medel.

Hur vet ni att pengarna når fram?

Radiohjälpen stödjer enbart väl beprövade och strategiska partners som har god kapacitet att genomföra projekten och att följa upp pengarna. Alla projekten genomförs dessutom tillsammans med lokala organisationer, eftersom det är på lokal nivå som man bäst vet vilka behoven är. När en organisation ansöker om medel så måste de, utöver att beskriva projekten som ska genomföras, även visa upp en plan för hur de ska följa upp projektet och berätta hur väl det lyckats. När projektet sedan är genomfört lämnas en slutrapport som granskas av både Radiohjälpen och en extern revisor. Radiohjälpen besöker varje år olika projekt, ibland även för att dokumentera dem i radio och TV.

Hur mycket går åt till administration?

En viss administration är absolut nödvändig för att garantera kvalitét i biståndet. Annars finns risken att pengarna inte kommer fram eller gör nytta. För att få ha ett 90-konto får en ideell organisation använda högst 25 procent av medlen för att finansiera sin egen administration och insamling. Inom Världens Barn får max 15 procent användas till insamling och administration av de deltagande organisationerna. Inom administrationskostnaderna ryms revison i Sverige, vilket är otroligt viktigt för att kontrollera att pengarna kommer fram och att de använts på ett korrekt sätt. För övriga organisationer som får medel från Världens Barn får max 7 procent gå till administration. Radiohjälpens kostnader för insamling och administration uppgick under 2017 till 4,2 procent.

Varför hjälper ni inte barn i Sverige?

Världens Barn hjälper barn internationellt. Men Radiohjälpen har ett omfattande arbete med stöd till barn och unga nationellt också, dvs i Sverige. Detta görs främst via Kronprinsessan Victorias fond. Stödet går här till fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning, eller kronisk sjukdom. Även Radiohjälpsfonden kan stödja nationell verksamhet, här kan föreningar för vuxna med funktionsnedsättning i Sverige kan söka medel för fritidssysselsättning.

Varifrån kommer pengarna?

Riksinsamlingen genomför insamlingen ute i landet bland de deltagande organisationerna och ett stort antal skolor, föreningar, företag, kyrkor och tiotusentals engagerade i landets 290 kommuner. Till sin hjälp har organisationerna anställt ett centralt kampanjkansli och regionsamordnare ute i landet. SVT samlar in till Väldens Barn genom TV-inslag och en insamlingsgala under hösten, och Sveriges Radio P4:s kanaler engagerar sina lyssnare genom radioinslag, tävlingar och lokala evenemang. Till Radiohjälpen och Världens Barn kommer det in gåvor, minnesgåvor och testamenten löpande, under hela året.

Hur många projekt talar vi om?

Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett femtiotal projekt inom Världens Barn, ofta spridda i över 30 länder världen över.

Listor över alla beviljade projekt.

Hur ser projekten ut?

Det finns en stor variation bland projekten men de har gemensamt att de jobbar för barns framtid och att de alltid utgår från barns rättigheter med fokus på alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet.

Går pengarna som jag skänker till Världens barn även till barn på flykt?

Världens Barn är inte främst en insamling för barn på flykt, men naturligtvis finns det Världens Barn-projekt även i områden drabbade av väpnad konflikt och dess närområden. Världens Barn har sitt främsta fokus på att skapa långsiktiga, förebyggande insatser som skapar hållbara strukturer och möjligheter till utveckling, och majoriteten av stöd går därför till utvecklingsprojekt. En liten del går vanligtvis även till humanitära insatser, och en del av utvecklingsprojekten sker i områden med stora humanitära behov.

Hur vet jag att min gåva kommer fram?

Genom sättet som radiohjälpen arbetar på. Internationella medel går inte in i stora system eller till mottagarländer som budgetstöd eller liknande. Pengarna fördelas till beprövade svenska organisationer som sedan länge finns på plats och framförallt alltid har ett dokumenterat samarbete med lokala organisationer. Rapporter från internationella projekt måste dessutom gås igenom av en oberoende revisor för att säkerställa att pengarna använts på rätt sätt. Radiohjälpen gör projektbesök och följer upp projekten.

Varför går inte hela min gåva till insamlingen när jag skänker via telefon och SMS?

Det är för att Telia tar ut ett självkostnadspris för förmedlingen av tjänsten. Alltså den kostnaden de har för personal som hanterar alla gåvor.