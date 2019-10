Avgrävning av E4 orsakar störningar

Vana E4-bilister vet att det länge varit markerat för en vägskada vid Svarvarböle. Nu ska den åtgärdas en gång för alla. Det innebär att E4:an kommer grävas ur i hela sin bredd, i en sträcka på 60 meter och till 3-4 meters djup. Under den kommande veckan påverkas trafiken.



Enligt Kristofer Engstrand, projektledare hos Trafikverket har man nu hittat orsaken till vägskadan: En stentrumma som hör till en gammal väg 3-4 meter under nuvarande E4.



Arbetet börjar klockan sex på torsdagskvällen. Södergående trafik leds om via Hässjö. Norrgående får passera med sänkt hastighet. På tisdag morgon 8 oktober räknar man med att trafiken ska flyta som vanligt igen.