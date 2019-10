2000 hundar på utställning i Sundsvall

Det är kennelklubben i Västernorrland som arrangerar utställningen som är uppdelad på två dagar. Där alla hundraser först tävlar var för sig och de som blir bäst i sin grupp går vidare till Best in show som utses under söndagen.

Det är deltagare och hundar från norden och delar av Europa som är på plats.

Bodil Olsén Enserud från Östersund har tibetansk spaniel och var är en av många som deltog.

– Vi är nöjda med dagen. Vi har fått excellent och ck, certifikatkvalité på alla hundar och veterantiken på 12 år har blivit bästa veteran. Hon har varit frisk i hela sitt liv, säger hon.