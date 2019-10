Veckans bild: A sense of darkness

"A sense of darkness" skriver Martin Edholm på sitt instagramkonto @m_edholm "Middle of Nowhere".

Varje måndag utser vi en bild från vår publik som publicerats med taggen #p4västernorrlandbild. Den bild som vinner blir omslagsbild hos P4 Västernorrland i sociala medier och publiceras på vår sajt.

Fotografera din vardag! Nya perspektiv, märkligheter, människor, humor eller något som bara är oändligt vackert... Skicka in din bild och tävla!

Fotografen som vinner får också berätta i radion om fototillfället och bilden.

Vill du vara med och tävla? Lägg upp din bild på Instagram, Facebook eller Twitter och märk den med #p4västernorrlandbild – eller mejla p4vasternorrland@sverigesradio.se.

Har du publicerat bilden tidigare? Tagga inte bara bilden utan publicera den igen när du vill tävla, annars är den svår att hitta i flödet.

Vi kontaktar dig som vinner under måndag förmiddag. Lämna mobilnummer (när så är möjligt) för att vi snabbt och enkelt ska kunna nå dig!

Genom att du skickar din bild till oss eller använder hashtaggen #p4västernorrlandbild intygar du att du äger upphovsrätten till bilden och ger oss rätt att använda den i vår verksamhet.