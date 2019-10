Hälso- och sjukvårdsnämnden backar från sparbeslut

Ett sent meddelande från Socialdemokraterna i Region Västernorrlands hälso- och sjukvårdsnämnd på måndagskvällen innebär att det extra nämndsmötet blir en stor beslutspunkt fattigare.

Majoritetens ledamöter i nämnden vill att de förslag som kommit från specialistvårdens förvaltning kring vissa specifika utbudsförändringar skjuts fram. Vad det innebär är oklart – men kan gälla antal hälsocentraler, vårdplatser och koncentration av vård till vissa sjukhus.

Man anser helt enkelt att förvaltningen varken har levererat fullständiga konsekvensbeskrivningar av besluten eller analyser enligt de fyra perspektiv som ingår i regionens styrmodell med rubrikerna invånare, medarbetare, processer och ekonomi.

Enligt pressmeddelandet säger Lena Asplund (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden:

– Det som fattas nu är en tydlig beskrivning av de förslag som vi som politiker ska fatta beslut om. Idag saknas tydligheten i underlagen.

– För oss är det viktigaste att besluten blir de rätta besluten snarare än att det ska gå fort. Vi kommer inte ha bråttom i den här processen, säger Elina Backlund Arab (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ledamöterna från majoriteten (Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna) kommer ändå att föreslå att hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom de förslag som specialistvårdens förvaltning har lämnat kring arbetet med hållbar bemanning, utökad digitalisering och samordning av verksamheter med förbättrad produktionsplanering.

De besluten kan spara en del av kravet att hitta totala besparingar för just specialistvården på 150 miljoner kronor under 2020. För hela Region Västernorrland ligger sparkravet på 200 miljoner kronor per år i tre år.

I P4 Västernorrland tisdag hör du en ledande företrädare för hälso- och sjukvårdsnämnden klockan 07.20.