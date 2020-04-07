الأخبار باللغة العربية حول فيروس كورونا - الحلقة الثانية

.هنا يمكنك الاستماع إلى أخر التطورات حول فيروس كورنا هذا الاسبوع في مقاطعة فاسترونورلاند

تستمعون في هذه الحلقة إلى

.وضع فيروس كورونا في مقاطعة فاسترنورلاند •

.لقاء مع محمود الحميد الذي أطلق حملة لمساعدة الكبار في السن على التسوق •

.لقاء مع الدكتور خالد ابراهيم، الذي حدثنا عن الوضع الصحي في المقاطعة، بالإضافة إلى نصائح و إرشادات •

.مدير البرنامج و المُقدم: عبد اللطيف حاج محمد

.المنتج: ساره جوهانسون

Programledare: Abdullatif Haj Mohammad

Producent: Sara Johansson