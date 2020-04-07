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Västernorrland
Ett coronavirus och
مقدم البرنامج عبد اللطيف حاج محمد - الصورة : ساره جوهانسون- راديوالسويد
.الأخبار باللغة العربية عن فيروس كورونا في مقاطعة فاسترنورلاند

الأخبار باللغة العربية حول فيروس كورونا - الحلقة الثانية

11 min
Publicerat kl 08.00

  .هنا يمكنك الاستماع إلى أخر التطورات حول فيروس كورنا هذا الاسبوع في مقاطعة فاسترونورلاند

تستمعون في هذه الحلقة إلى

.وضع فيروس كورونا في مقاطعة فاسترنورلاند •

  .لقاء مع محمود الحميد الذي أطلق حملة لمساعدة الكبار في السن على التسوق •

 .لقاء مع الدكتور خالد ابراهيم، الذي حدثنا عن الوضع الصحي في المقاطعة، بالإضافة إلى نصائح و إرشادات •

.مدير البرنامج و المُقدم: عبد اللطيف حاج محمد

.المنتج: ساره جوهانسون

Programledare: Abdullatif Haj Mohammad
Producent: Sara Johansson

p4vasternorrland@sverigesradio.se
P4 Västernorrland

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