الأخبار باللغة العربية حول فيروس كورونا - الحلقة الثانية
.هنا يمكنك الاستماع إلى أخر التطورات حول فيروس كورنا هذا الاسبوع في مقاطعة فاسترونورلاند
تستمعون في هذه الحلقة إلى
.وضع فيروس كورونا في مقاطعة فاسترنورلاند •
.لقاء مع محمود الحميد الذي أطلق حملة لمساعدة الكبار في السن على التسوق •
.لقاء مع الدكتور خالد ابراهيم، الذي حدثنا عن الوضع الصحي في المقاطعة، بالإضافة إلى نصائح و إرشادات •
.مدير البرنامج و المُقدم: عبد اللطيف حاج محمد
.المنتج: ساره جوهانسون
Programledare: Abdullatif Haj Mohammad
Producent: Sara Johansson