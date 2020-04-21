الأخبار باللغة العربية حول فيروس كورونا - الحلقة الرابعة
.هنا يمكنك الاستماع إلى أخر التطورات حول فيروس كورنا هذا الاسبوع في مقاطعة فاسترونورلاند
تستمعون في هذه الحلقة إلى
.وضع فيروس كورونا في مقاطعة فاسترنورلاند •
لقاء مع صالح ديرواي مسؤول الأندماج و الهجرة في بلدية سندسفال •
لقاء مع لمياء العبد الله المقيمة في سندسفال منذ عامين تقريباً، للحديث عن العمل إثناء أزمة كورونا •
.مدير البرنامج و المُقدم: عبد اللطيف حاج محمد
.المنتج: ساره جوهانسون
Programledare: Abdullatif Haj Mohammad
Producent: Sara Johansson