الأخبار باللغة العربية حول فيروس كورونا - الحلقة الرابعة

.هنا يمكنك الاستماع إلى أخر التطورات حول فيروس كورنا هذا الاسبوع في مقاطعة فاسترونورلاند

تستمعون في هذه الحلقة إلى

.وضع فيروس كورونا في مقاطعة فاسترنورلاند •

لقاء مع صالح ديرواي مسؤول الأندماج و الهجرة في بلدية سندسفال •

لقاء مع لمياء العبد الله المقيمة في سندسفال منذ عامين تقريباً، للحديث عن العمل إثناء أزمة كورونا •



.مدير البرنامج و المُقدم: عبد اللطيف حاج محمد

.المنتج: ساره جوهانسون

Programledare: Abdullatif Haj Mohammad

Producent: Sara Johansson