Finalist 5: SNOOW – Ex On The Internet

Genom att blanda sin bakgrund i pop-rock med nya influenser som Lauv, The 1975

och Jon Bellion har SNOOW utvecklat en mix av högenergiska

köra-bil-med-taket-nere-låtar och nutida emo-pop.

Richard Cirulis och Axel Liljas träffades när de båda kom in på låtskrivarskolan Musikmakarna i Örnsköldsvik. De bondade direkt över sin passion för märkliga ljud och lekfulla rytmer och är nu med och tävlar med låten "Ex On The Internet".

Richard Cirulis (sång, keys och producent), Axel Liljeström (producent, keys och programmering) och Elsa Levahn (sång).

