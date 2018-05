Västerås stads ansvariga sjuksköterska: Ser inga stora brister

Döttrarna till en äldre Alzheimerssjuk har anmält Västerås stad för vårdskada.



Mannen dog på sjukhuset efter sviter från tidigare försummelser - exempelvis att personal på boendet skickade in pappan till sjukhus för sent, menar döttrarna.



De säger att de flera gånger fått "bråka sig till" ambulans och sjukhusinläggning under de sex månader som pappan bodde på två av Västerås stads demensboenden.



Men anhöriga ska inte behöva göra sådana bedömningar, säger Håkan Falknäs, medicinsk ansvarig sjuksköterska på Västerås stad:

– Det är inte anhörigas ansvar att se till, men anhöriga är viktiga.

Man strävar hela tiden efter att det ska göras så riktiga bedömningar som möjligt, menar han.

– Jag ser inga stora brister, utan jag tycker att vi har en god patientsäkerhet, men vi lär oss ju alltid, säger Håkan Falknäs till P4 Västmanland.

– Vi kan bli ännu bättre.