Susanne Croner från Hallstahammar har sjungit sen hon var barn och leder idag körer. On My Own är skriven av hennes son Kevin Croner som är utbildad musikproducent på universitetet i Örebro.

Rösta på Susanne Croner - On My Own: Skicka texten p4västman (mellanslag) låt2 till 722 50 (3 kr/röst + eventuell trafikavgift)