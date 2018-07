Årets varmaste dag i Västmanland

Värmen i Sverige och i Västmanland fortsätter även idag. Så här lyder morgonens prognos från SMHI:

Under morgonen en del låga dimmoln som lättar efterhand. Därefter soligt väder och under eftermiddagen bildas en del stackmoln. Lokalt kan någon lättare skur förekomma och under eftermiddagen även någon åskknall. 27-32 grader. Svag till måttlig vind omkring ost.