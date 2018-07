SJ hittegods: Ha nödnummer till anhörig i mobilen

Under semestern reser vi mer, både utomlands och inom landet. Och när man reser är också chansen större att glömma något.



I Västerås finns ett av SJ:s nio utlämningsställen i Sverige. Under en månad hittas runt 1300 föremål, det blir ungefär 43 ärenden per dag.



– Det är väldigt många ovana resenärer som åker nu. Det märks för de glömmer oftare saker än pendlare, säger Sandra Svensson arbetsledare för SJ: s hittegods.

– Tänk på att lägga in ett ICE-nummer, in case of emergency, i din mobil. Det är det första räddningstjänsten kollar efter och även vi på hittegodsavdelningen.

Så här gör du för att lägga in ett nödnummer till anhörig om det skulle hända dig något.