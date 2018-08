Hälleskogbrännan - ett av Västmanlands sju underverk?

Naturreservatet omfattar ungefär hälften av området som brann under den stora skogsbranden 2014. Solveig Wadelius bor i Virsbo och har nominerat platsen som ett av underverken.

– När det brann kändes som att världen höll på att gå under. Men redan efter ett år visade det sig att världen inte gick under, utan naturen visade sig vara ett under. Det blommar och grönskar på ett sätt jag inte trodde var möjligt, säger Solveig Wadelius.